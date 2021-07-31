Подготовка к параду на День Независимости идет полным ходом. Видео масштабных учений

Подготовка к параду на День Независимости. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины готовятся к грандиозному военному параду к 30-й годовщине Независимости Украины. Солдаты и офицеры чеканят шаг с утра до позднего вечера на раскаленном плацу.

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Репетицию парада видел корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

На градуснике +30, никакой тени, но девушки из университета Шевченко снова и снова идут строевым шагом по плацу. Времени на раскачку уже нет: на подготовку к параду осталось меньше месяца.

"Несколько лет назад мои родители с маленьким братом ходили на парад и им настолько понравилось, поэтому ради эмоций родителей, ради бабушек, дедушек – хочется их просто порадовать", – делится курсантка Вероника.

Вероника – мастер спорта по художественной гимнастике. Но когда встал выбор будущей профессии – предпочла армию. И в вооруженных силах у девушки тоже амбициозные планы – дослужиться по крайней мере до полковника.

Девушки будут идти единственной женской коробкой на параде, поэтому к ним приковано особое внимание. Менее чем через месяц они должны работать как слаженный механизм.

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Параллельно с девушками ходить строем и поднимать ногу на одну высоту готовят Президентский полк. На подготовку к параду у военных остается меньше месяца. Будут тренироваться столько, сколько нужно. К параду всех солдат выбирали очень тщательно, и если у кого-то не получается – сразу ищут замену. Командиры уверены – до 24 августа все будут готовы.

В Чернигове к параду готовится военная техника. Танки, артиллерия, боевые машины пехоты тоже учатся ехать единым строем. Пока одни военные репетируют, другие готовят технику – чистят и красят, приводят в боевой вид.

За подготовкой к параду лично следит командующий сухопутных войск Украины, ведь именно его военнослужащие участвуют в репетициях.

24 августа в параде примут участие четыре тысячи военных. Привлекут также ветеранов и в первый раз отдельной коробкой будут идти военные нового рода войск – территориальной обороны.

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Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что на параде ко Дню Независимости будет женская "коробка", а не смешанная, так как особенности мужского и женского пола разнятся.

Ранее из-за скандала с каблуками Министерство обороны приняло решение поменять девушкам-курсанткам обувь для марширующих на параде.