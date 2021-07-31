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Підготовка до параду на День Незалежності йде повним ходом. Відео масштабних навчань

31 липня 2021 23:09

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

У параді візьмуть участь 4000 військових, танки, БМП, артилерія і новий род війск

Підготовка до параду на День Незалежності. Колаж "Сьогодні"

Підготовка до параду на День Незалежності. Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України готуються до грандіозного військового параду до 30-ї річниці Незалежності України. Солдати та офіцери карбують крок зранку до пізнього вечора на розпеченому плацу.

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Репетицію параду бачив кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

На градуснику +30, жодного затінку, але дівчата з університету Шевченка знову і знову йдуть стройовим кроком плацом. Часу на розкачку вже немає: на підготовку до параду залишилось менше місяця.

"Декілька років тому мої батьки з маленьким братом ходили на парад і їм настільки сподобалось, тому заради емоцій батьків, заради бабусь, дідусів – хочеться їх просто порадувати", – ділиться курсантка Вероніка.

Вероніка – майстер спорту з художньої гімнастики. Та коли постав вибір майбутньої професії – віддала перевагу армії. І у збройних силах у дівчини теж амбітні плани – дослужитись принаймні до полковника.

Дівчата йтимуть єдиною жіночою коробкою на параді, тож до них прикута особлива увага. Менш як за місяць вони мають працювати як злагоджений механізм.

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Паралельно із дівчатами ходити строєм та піднімати ногу на одну висоту готують Президентський полк. На підготовку до параду у військових залишається менше місяця. Будуть тренуватись стільки, скільки потрібно. До параду усіх солдатів обирали дуже ретельно, тож якщо у когось не виходить – одразу шукають заміну. Командири впевнені – до 24-го серпня усі будуть готові.

У Чернігові до параду готується військова техніка. Танки, артилерія, бойові машини піхоти теж навчаються їхати єдиним строєм. Поки одні військові репетирують, другі готують техніку – чистять та фарбують, надають бойового вигляду.

За підготовкою до параду особисто стежить командувач сухопутних військ України, адже саме його військовослужбовці беруть участь у репетиціях.

24-го серпня у параді візьмуть участь чотири тисячі військових. Залучать також ветеранів і вперше окремою коробкою будуть іти військові новоствореного роду військ – територіальної оборони.

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Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що на параді до Дня Незалежності буде жіноча "коробка", а не змішана, оскільки особливості чоловічої та жіночої статі різні.

Раніше через скандал з підборами Міністерство оборони прийняло рішення поміняти дівчатам-курсанткам взуття для марширування на параді.

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