Понад 400 одиниць техніки: відео репетиції військового параду

Силовики готуються до параду. Колаж "Сьогодні"
На аеродромі Півці у Чернігові пройшло тренування військового параду до Дня Незалежності, в якому взяли участь Збройні сили України, Нацгвардія, прикордонники, поліція, рятувальники. Про це повідомив наш кореспондент з місця події.
У репетиції параду було задіяно понад 400 одиниць техніки. Проїхалися грізні танки.
Потім військові показали бронеавтомобілі українського виробництва.
Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій теж проїхалися на своїх позашляховиках.
Нагадаємо, у червні ми показували фото, як у Харкові курсанти університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба готувалися до святкування 30-ї річниці незалежності України. У військовому параді братимуть участь 150 курсантів університету – їх відбирали за спеціальними критеріями.
Тим часом Кабінет міністрів затвердив програму святкування 30-ї річниці незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участі іноземних літаків. Також техніку покажуть й в Одесі. Читайте детальніше, яким буде військовий парад в День Незалежності.