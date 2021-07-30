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Понад 400 одиниць техніки: відео репетиції військового параду

30 липня 2021 13:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

До параду залишилося менше місяця, і підготовка кипить – сьогодні тренувалися без піхоти, але з танками

Силовики готуються до параду. Колаж "Сьогодні"

Силовики готуються до параду. Колаж "Сьогодні"

На аеродромі Півці у Чернігові пройшло тренування військового параду до Дня Незалежності, в якому взяли участь Збройні сили України, Нацгвардія, прикордонники, поліція, рятувальники. Про це повідомив наш кореспондент з місця події.

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У репетиції параду було задіяно понад 400 одиниць техніки. Проїхалися грізні танки.

Потім військові показали бронеавтомобілі українського виробництва.

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Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій теж проїхалися на своїх позашляховиках.

Нагадаємо, у червні ми показували фото, як у Харкові курсанти університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба готувалися до святкування 30-ї річниці незалежності України. У військовому параді братимуть участь 150 курсантів університету – їх відбирали за спеціальними критеріями.

Тим часом Кабінет міністрів затвердив програму святкування 30-ї річниці незалежності України. Основним заходом стане військовий парад у Києві за участі іноземних літаків. Також техніку покажуть й в Одесі. Читайте детальніше, яким буде військовий парад в День Незалежності.

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