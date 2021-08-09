Коронавірус в Україні зменшив оберти: скільки випадків за добу

У країні на вихідних зазвичай значно менше нових хворих, ніж у будні дні. З'явилися нові дані

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. Колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 8 серпня, зафіксували 300 нових випадків інфікування коронавірусом. Це вдвічі менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 5 українців (усього – 53 100). Вилікувати вдалося 2 191 202 хворих (281 – за останню добу).

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Коронавірус в Україні 9 серпня. Джерело: МОЗ

Влітку в Україні значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Протягом цих трьох місяців щодня фіксували приблизно 300-1000 нових хворих. При цьому у березні і квітні приріст хворих становив від 10 до 20 тисяч.

Зараз же, незважаючи на невелику захворюваність, влада побоюється іншої проблеми – нового штаму "Дельта", який швидко поширюється по світу і вважається більш небезпечним за інші мутації.

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