Коронавірус в Україні зменшив оберти: скільки випадків за добу

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. Колаж "Сьогодні"
В Україні за останню добу, 8 серпня, зафіксували 300 нових випадків інфікування коронавірусом. Це вдвічі менше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє МОЗ.
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За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 5 українців (усього – 53 100). Вилікувати вдалося 2 191 202 хворих (281 – за останню добу).
Влітку в Україні значно зменшилася кількість нових випадків коронавірусу. Протягом цих трьох місяців щодня фіксували приблизно 300-1000 нових хворих. При цьому у березні і квітні приріст хворих становив від 10 до 20 тисяч.
Зараз же, незважаючи на невелику захворюваність, влада побоюється іншої проблеми – нового штаму "Дельта", який швидко поширюється по світу і вважається більш небезпечним за інші мутації.
Що ще кажуть про коронавірус в Україні:
- Головний санлікар України Ігор Кузін звернув увагу, що штам коронавірус "Дельта" вже є на території України і активно поширюється.
- Кузін додав, що на сьогоднішній день немає передумов для введення локдаунуз приходом осені – кардинального погіршення епідситуації у країні не спостерігається.
Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
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