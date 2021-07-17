Коронавірус в Україні. Кількість нових випадків знизилася – нові дані

В Україні за минулу добу, 15 липня, зафіксували 591 новий випадок зараження коронавірусом. Це на 146 хворих менше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє МОЗ.
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Усього інфекцію підтвердили у 2 244 196 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 16 українців (всього – 52 718). Вилікувати вдалося 2 180 957 інфікованих (676 – за останню добу).
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить усе, щоб цього не сталося. Якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, ризики будуть значно меншими.
Крім того, раніше в ВООЗ попередили про ймовірну появу і поширення по планеті нових штамів коронавірусу.
Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду:
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