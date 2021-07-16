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Коронавірус б'є з новою силою? В Україні знову зросла кількість нових випадків

16 липня 2021 8:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні вже кілька днів поспіль збільшується кількість нових пацієнтів

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19

МОЗ оприлюднило статистику захворюваності COVID-19 / Фото: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 15 липня, зафіксували 737 нових випадків зараження коронавірусом. Це на 114 випадків більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 243 605 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 17 українців (всього – 52 702). Вилікувати вдалося 2 180 281 інфікованого (616 – за останню добу).

Коронавірус 16 липня. Джерело: МОЗ

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні восени можуть ввести локдаун. При цьому влада робить все, щоб цього не сталося. Якщо хоча б 80% населення старше 60 років буде вакциновано, ризики будуть значно менші.

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Крім того, раніше в ВООЗ попередили про ймовірну появу і поширення по планеті нових штамів коронавірусу.

Також у країні зареєстрували четверту вакцину проти ковіду:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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