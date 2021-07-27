Коронавірус в Україні. Скільки людей заразилося за добу і де найбільше

У столиці вчора заразилися майже 200 людей – нові дані Міністерства охорони здоров'я

В Україні в понеділок, 26 липня, зафіксували 681 новий випадок коронавірусу. Це втричі більше, ніж добою раніше.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього в Україні за час епідемії 2 249 344 особи захворіли на COVID-19.

За 26 липня вилікувалися 515 людей (усього – 2 184 880). Померли від ковіду 27 українців (з початку епідемії – 52 876).

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Коронавірус в Україні 27 липня. Колаж "Сегодня"

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо за рівнем імунного захисту людини.

Крім того, в Україні можуть послабити карантин для вакцинованих. Наприклад, українці з щепленнями зможуть відвідувати громадські місця по QR-коду.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як в Україні збираються вакцинувати дітей проти коронавірусу: