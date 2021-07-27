Коронавирус в Украине. Сколько людей заразилось за сутки и где больше всего

В столице вчера заразились почти 200 человек – новые данные Минздрава

В Украине в понедельник, 26 июля, зафиксировали 681 новый случай коронавируса. Это в три раза больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 249 344 человека заболели COVID-19.

За 26 июля вылечились 515 человек (всего – 2 184 880). Умерли от ковида 27 украинцев (с начала эпидемии – 52 876).

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Коронавирус в Украине 27 июля. Коллаж "Сегодня"

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

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