Коронавірус в Україні. Скільки випадків виявили за добу

В Україні за останню добу, 9 серпня, зафіксували 781 новий випадок інфікування коронавірусом. Це на 481 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 24 українці (усього – 53 124). Вилікувати вдалося 2 192 592 хворих (1390 – за останню добу).

Реклама

Коронавірус в Україні 10 серпня. Джерело: МОЗ

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби у 15 разів. За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Що ще кажуть про коронавірус в Україні:

Головний санлікар України Ігор Кузін звернув увагу, що штам коронавірусу "Дельта" вже є на території України і активно поширюється.

і активно поширюється. Кузін додав, що на сьогодні немає передумов для введення локдаунуз приходом осені – кардинального погіршення епідситуації у країні не спостерігається.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: