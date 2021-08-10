Коронавирус в Украине. Сколько случаев обнаружили за сутки

В Украине за последние сутки, 9 августа, зафиксировали 781 новый случай инфицирования коронавирусом. Это на 481 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 24 украинца (всего – 53 124). Вылечить удалось 2 192 592 заболевших (1390 – за последние сутки).

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Коронавирус в Украине 10 августа. Источник: Минздрав

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз. За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

Что еще говорят о коронавирусе в Украине:

Главный санврач Украины Игорь Кузин обратил внимание, что штамм коронавируса "Дельта" уже есть на территории Украины и активно распространяется.

и активно распространяется. Кузин добавил, что на сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна с приходом осени – кардинального ухудшения эпидситуации в стране не наблюдается.

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