Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 500 нових хворих

В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

​За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Учора підтвердили захворювання у 112 медпрацівників та 210 дітей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 366 осіб;

летальних випадків – 273;

одужало – 8 439 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1344;

Вінницька область – 156;

Волинська область – 25;

Дніпропетровська область – 169;

Донецька область – 126;

Житомирська область – 71;

Закарпатська область – 148;

Запорізька область – 148;

Івано-Франківська область – 130;

Київська область – 199;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 103;

Львівська область – 210;

Миколаївська область – 102;

Одеська область – 209;

Полтавська область – 273;

Рівненська область – 104;

Сумська область – 129;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 178;

Херсонська область – 111;

Хмельницька область – 169;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 85;

Чернігівська область – 91.

Вакцинація

Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 особи, другу дозу – 73 536 осіб, додаткову дозу отримали 597 осіб, бустерну дозу – 1 843 особи.

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