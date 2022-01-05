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Коронавірус в Україні. За добу виявили ще понад 4 500 нових хворих

Інна Собора
5 січня, 08:15
Серед них 112 медпрацівників та 210 дітей

В Україні продовжують фіксувати нові випадки коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу 4 січня в Україні зафіксовано 4 571 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Учора підтвердили захворювання у 112 медпрацівників та 210 дітей.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 366 осіб;
  • летальних випадків – 273;
  • одужало – 8 439 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1344;
  • Вінницька область – 156;
  • Волинська область – 25;
  • Дніпропетровська область – 169;
  • Донецька область – 126;
  • Житомирська область – 71;
  • Закарпатська область – 148;
  • Запорізька область – 148;
  • Івано-Франківська область – 130;
  • Київська область – 199;
  • Кіровоградська область – 49;
  • Луганська область – 103;
  • Львівська область – 210;
  • Миколаївська область – 102;
  • Одеська область – 209;
  • Полтавська область – 273;
  • Рівненська область – 104;
  • Сумська область – 129;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 111;
  • Хмельницька область – 169;
  • Черкаська область – 157;
  • Чернівецька область – 85;
  • Чернігівська область – 91.

Вакцинація

Протягом 4 січня 102 478 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 26 502 особи, другу дозу – 73 536 осіб, додаткову дозу отримали 597 осіб, бустерну дозу – 1 843 особи.

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