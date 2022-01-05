Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили еще более 4 500 новых больных

В Украине продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки 4 января в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Вчера подтвердили заболевание у 112 медработников и 210 детей.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 366 человек;
- летальных исходов – 273;
- выздоровело – 8 439 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1344;
- Винницкая область – 156;
- Волынская область – 25;
- Днепропетровская область – 169;
- Донецкая область – 126;
- Житомирская область – 71;
- Закарпатская область – 148;
- Запорожская область – 148;
- Ивано-Франковская область – 130;
- Киевская область – 199;
- Кировоградская область – 49;
- Луганская область – 103;
- Львовская область – 210;
- Николаевская область – 102;
- Одесская область – 209;
- Полтавская область – 273;
- Ровенская область – 104;
- Сумская область – 129;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 178;
- Херсонская область – 111;
- Хмельницкая область – 169;
- Черкасская область – 157;
- Черновицкая область – 85;
- Черниговская область – 91.
Вакцинация
В течение 4 января 102 478 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1 843 человека.
Раньше мы писали:
- Главный санитарный доктор Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".
- Срок действия сертификата COVID будет сокращен? В Минздраве прокомментировали.