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Вспышка "Омикрона" и какая вакцина может защитить: что происходит с COVID-19 в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 января, 09:20
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За сутки 135 человек умерли из-за коронавирусной инфекции
В Украине может быть новая волна коронавируса
В Украине может быть новая волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали почти 2 тысячи новых случаев коронавируса. Эксперты прогнозируют новую волну заболеваемости, ведь опасный штамм "Омикрон" уже в стране. Подробнее о ситуации с вирусом – читайте далее в материале "Сегодня".

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 87, медработников – 21.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 970 человек;
  • летальных исходов – 135;
  • выздоровело – 3629 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 678 088 человек;
  • выздоровело – 3 483 354 человека;
  • летальных исходов – 96 436;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.

Когда ждать вспышку заболеваемости

Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил в интервью, что со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости на коронавирус из-за штамма "Омикрон".

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"COVID-19 в Украине идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, которые регистрируются в Европе, в Украину приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там", — сказал Игорь Кузин.

Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма "Омикрон"

В Украине уже выявляли случаи опасного штамма "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие вакцины используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что вакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерной дозой.

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