Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки почти 2 тыс. новых случаев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 января, 08:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в нашей стране заболели 3 678 088 человека
В стране за сутки госпитализировали 970 человек
В стране за сутки госпитализировали 970 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 87, медработников – 21.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 970 человек;
  • летальных исходов – 135;
  • выздоровело – 3 629 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 678 088 человек;
  • выздоровело – 3 483 354 человека;
  • летальных исходов – 96 436;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.

Вакцинирование

36 289 человек были вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

Реклама

С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
4 января. Эдриан Смит. В этот день 12 лет назад (2010) в городе Дубай состоялось торжественное открытие небоскреба “Бурдж-Халифа”, спроектированного американским архитектором Эдрианом Смитом…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

28 852

заболело за неделю в Украине

-11%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять