Коронавирус в Украине. За сутки почти 2 тыс. новых случаев

За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1 746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 87, медработников – 21.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 970 человек;
- летальных исходов – 135;
- выздоровело – 3 629 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 678 088 человек;
- выздоровело – 3 483 354 человека;
- летальных исходов – 96 436;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.
Вакцинирование
36 289 человек были вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 8 511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4 159 человек, бустерную дозу – 5 713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.