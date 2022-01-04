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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу майже 2 тис. нових випадків

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 08:30
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За весь час пандемії в нашій країні захворіли 3 678 088 осіб
У країні за добу госпіталізували 970 осіб
У країні за добу госпіталізували 970 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 3 січня в Україні зафіксовано 1746 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 87, медпрацівників – 21.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 970 осіб;
  • летальних наслідків – 135;
  • одужали – 3629 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 678 088 осіб;
  • одужали – 3 483 354 особи;
  • летальних наслідків – 96 436;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 835 647.

Вакцинування

36 289 осіб було вакциновано проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 8511 осіб, другу дозу – 27 421 особа, додаткову дозу отримали 96 осіб, бустерну дозу – 261 особа.

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З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 14 721 822 особам, з них отримали першу дозу – 14 721 820 осіб, отримали дві дози – 13 762 162 особи, отримали додаткову дозу – 4159 осіб, бустерну дозу – 5713 осіб. Загалом проведено 28 493 854 щеплення.

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