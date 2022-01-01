Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 5 тис. хворих та майже 200 смертей

Ситуація з коронавірусом стабілізується / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 31 грудня в Україні зафіксовані 5 026 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізовано 1 554 осіб, зафіксовано 190 летальних випадків, а одужали 6 073 особи.

За весь час епідемії в країні проведені 16 809 292 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених в регіонах за добу

м. Київ – 976;

Вінницька область – 159;

Волинська область – 58;

Дніпропетровська область – 119;

Донецька область – 184;

Житомирська область – 176;

Закарпатська область – 163;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 190;

Київська область – 315;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 41;

Львівська область – 443;

Миколаївська область – 120;

Одеська область – 240;

Полтавська область – 256;

Рівненська область – 83;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 132;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 262;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 269.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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