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Коронавірус в Україні. За добу зафіксували понад 5 тис. хворих та майже 200 смертей

Юлія Гаврилюк
1 січня, 08:14
За весь час епідемії в Україні захворіли – 3 672 675 осіб, летальних випадків – 96 089

Ситуація з коронавірусом стабілізується / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 31 грудня в Україні зафіксовані 5 026 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 262, медпрацівників – 74).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізовано 1 554 осіб, зафіксовано 190 летальних випадків, а одужали 6 073 особи.

За весь час епідемії в країні проведені 16 809 292 ПЛР-тестувань.

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Кількість заражених в регіонах за добу

  • м. Київ – 976;
  • Вінницька область – 159;
  • Волинська область – 58;
  • Дніпропетровська область – 119;
  • Донецька область – 184;
  • Житомирська область – 176;
  • Закарпатська область – 163;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 190;
  • Київська область – 315;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 41;
  • Львівська область – 443;
  • Миколаївська область – 120;
  • Одеська область – 240;
  • Полтавська область – 256;
  • Рівненська область – 83;
  • Сумська область – 139;
  • Тернопільська область – 132;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 37;
  • Хмельницька область – 262;
  • Черкаська область – 181;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 269.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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