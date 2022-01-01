Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 5 тыс. больных и около 200 смертей

Ситуация с коронавирусом стабилизируется / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 31 декабря в Украине зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализированы 1 554 человек, зафиксировано 190 летальных исходов, а выздоровели 6 073 человека.

За все время эпидемии в стране проведено 16 809 292 ПЦР-тестирований.

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Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ровенская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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