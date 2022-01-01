Коронавирус в Украине. За сутки зафиксировали более 5 тыс. больных и около 200 смертей

Ситуация с коронавирусом стабилизируется / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 31 декабря в Украине зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 262, медработников – 74).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализированы 1 554 человек, зафиксировано 190 летальных исходов, а выздоровели 6 073 человека.
За все время эпидемии в стране проведено 16 809 292 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 976;
- Винницкая область – 159;
- Волынская область – 58;
- Днепропетровская область – 119;
- Донецкая область – 184;
- Житомирская область – 176;
- Закарпатская область – 163;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 190;
- Киевская область – 315;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 41;
- Львовская область – 443;
- Николаевская область – 120;
- Одесская область – 240;
- Полтавская область – 256;
- Ровенская область – 83;
- Сумская область – 139;
- Тернопольская область – 132;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 37;
- Хмельницкая область – 262;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 269.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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