Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

"Червоних" скоро буде менше? Де стабілізувалася ситуація із COVID-19

Валентина Шаповал
22 листопада, 10:20
У "помаранчевій" та "жовтій" зонах всього по 3 області

В Україні зафіксували 7464 нових підтверджених випадків / Колаж "Сьогодні"

В Україні 18 регіонів перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. У "жовтій зоні" залишилося лише три регіони.

Про це повідомляє МОЗ.

Реклама

"Червона зона"

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

"Помаранчева зона"

  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Закарпатська.

"Жовта зона"

  • Тернопільська,
  • Кіровоградська,
  • Чернівецька область.

У двох областях повністю стабілізувалися показники. Вони стали кращими у Львівській та Луганській областях. Поки що ці регіони все ще перебувають у "червоній зоні".

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.

Також за минулу добу:

Реклама
  • госпіталізовано – 2501 людину;
  • летальних наслідків – 326;
  • одужали – 10 540 людей.

Раніше ми писали:

  • На Закарпатті вигадали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати або мають справжні, але щеплення не робили.
  • В Україні противники вакцинації у Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.