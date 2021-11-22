"Червоних" скоро буде менше? Де стабілізувалася ситуація із COVID-19

В Україні зафіксували 7464 нових підтверджених випадків / Колаж "Сьогодні"
В Україні 18 регіонів перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. У "жовтій зоні" залишилося лише три регіони.
Про це повідомляє МОЗ.
"Червона зона"
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева зона"
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська.
"Жовта зона"
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька область.
У двох областях повністю стабілізувалися показники. Вони стали кращими у Львівській та Луганській областях. Поки що ці регіони все ще перебувають у "червоній зоні".
Коронавірус в Україні
Станом на ранок 22 листопада в Україні зафіксовано 7464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 579, а медпрацівників – 74.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2501 людину;
- летальних наслідків – 326;
- одужали – 10 540 людей.
Раніше ми писали:
- На Закарпатті вигадали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати або мають справжні, але щеплення не робили.
- В Україні противники вакцинації у Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.