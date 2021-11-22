"Красных" скоро будет меньше? Где стабилизировалась ситуация с COVID-19

В Украине зафиксировали 7464 новых подтвержденных случаев / Коллаж "Сегодня"
В Украине 18 регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина. В желтой зоне осталось только три региона.
Об этом сообщает МОЗ.
Красная зона
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Оранжевая зона
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская.
Желтая зона
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.
В двух областях полностью стабилизировались показатели. Они стали лучше во Львовской и Луганской областях. Пока эти регионы все еще находятся в красной зоне.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.
Также за минувшие сутки:
- госпитализирован – 2501 человек;
- летальных исходов – 326;
- выздоровели – 10 540 человек.
Ранее мы писали:
- На Закарпатье придумали схему, как вакцинировать украинцев, которые купили поддельные сертификаты или же имеют настоящие, но прививку не делали.
- В Украине противники вакцинации в Сети распространяют слухи о том, якобы прививка против коронавируса войдет в ДНК матери и ее ребенка. Однако медики объясняют, что правды в этом нет.