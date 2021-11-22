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"Красных" скоро будет меньше? Где стабилизировалась ситуация с COVID-19

Валентина Шаповал
22 ноября, 10:20
В оранжевой и желтой зонах всего по 3 области

В Украине зафиксировали 7464 новых подтвержденных случаев / Коллаж "Сегодня"

В Украине 18 регионов находятся в красной зоне адаптивного карантина. В желтой зоне осталось только три региона.

Об этом сообщает МОЗ.

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Красная зона

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Оранжевая зона

  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Закарпатская.

Желтая зона

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая области.

В двух областях полностью стабилизировались показатели. Они стали лучше во Львовской и Луганской областях. Пока эти регионы все еще находятся в красной зоне.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализирован – 2501 человек;
  • летальных исходов – 326;
  • выздоровели – 10 540 человек.

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