Дистанционку отменяют, но улучшилась ли ситуация? Рассказываем все о COVID-19 в Украине

В красной карантинной зоне до сих пор находится Киев и 18 регионов

Как в Украине обстоят дела с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 22 ноября в Украине зафиксирован спад заболевших коронавирусом. Школьники возвращаются за парты, но при этом "Дельта Плюс" вскоре может спровоцирует новый пик.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в нашей стране – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

По состоянию на утро 22 ноября в Украине зафиксировано 7464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 579, а медработников – 74.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован – 2501 человек;

летальных исходов – 326;

выздоровели – 10 540 человек.

За все время пандемии в Украине:

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заболели – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

летальных исходов – 81 598.

Количество заболеваний в регионах за сутки

г. Киев – 358 случаев;

Винницкая область – 384 случая;

Волынская область – 340 случаев;

Днепропетровская область – 864 случая;

Донецкая область – 402 случая;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 190 случаев;

Запорожская область – 446 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 343 случая;

Кировоградская область – 190 случаев;

Луганская область – 37 случаев;

Львовская область – 397 случаев;

Николаевская область – 655 случаев;

Одесская область – 451 случай;

Полтавская область – 287 случаев;

Ровенская область – 161 случай;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 156 случаев;

Харьковская область – 330 случаев;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 195 случаев;

Черкасская область – 272 случая;

Черновицкая область – 121 случай;

Черниговская область – 139 случаев.

В Украине усугубляется ситуация с коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая (области)

Оранжевая зона

Полтавская

Харьковская

Закарпатская (области)

Желтая зона

Тернопольская

Кировоградская

Черновицкая области (области)

"Дельта Плюс" спровоцирует новый пик заболеваемости коронавирусом

На территории нескольких регионов Украины обнаружили циркуляцию разновидности штамма "Дельта", так называемого "Дельта Плюс". Это повлечет за собой новый пик заболеваемости коронавирусом уже в декабре. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич.

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"По предварительным расчетам, доля нового штамма в заболеваемости жителей Херсонской области составляет 10-15%. Учитывая, что все три предыдущие волны были вызваны разными штаммами COVID-19, могу спрогнозировать второй пик этой волны с началом роста 10-15 декабря 2021 года. Его продолжительность и высоту подъема сможем вычислить дней через 7-8", – заявил Ромаскевич.

При этом количество больных и госпитализированных будет зависеть от уровня вакцинации и соблюдения ограничительных мер. Сейчас в области наблюдается снижение показателей заболеваемости и занятости коек пациентами с COVID-19.

Что известно о "Дельте Плюс"?

В Украине зафиксирован новый подтип штамма коронавируса "Дельта" – AY.4.2, который еще называют "Дельта Плюс". Он распространяется на 10-15% быстрее своих "родственников".

Этот подтип может быть наиболее заразен среди всех вариаций коронавируса. По данным ученых, вариации "Дельты" больше влияют не на тяжесть заболевания, а на скорость передачи возбудителя.

Британские ученые проводят исследования, которые помогут понять, насколько опасен может быть новый штамм, вызывающий COVID. В то же время эксперты успокаивают: новая мутация вряд ли сможет обойти современные вакцины.

В Украине более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки и изменились зоны карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Конец дистанционки

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учебных заведениях, а также в художественных школах.

С понедельника возобновят образовательный процесс в помещениях учебных заведений всех типов и форм собственности: