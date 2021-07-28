Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ

Голова МОЗ розповів про нові умови роботи навчальних закладів і які правила введуть при перетині кордону

Головні новини 28 липня. Колаж "Сьогодні"

28 липня українська влада заявила про нові правила в'їзду до країни через новий штам "Дельта", на Івано-Франківщині літак впав на будинок, а в Чорнобилі "замінували" ЧАЕС.

"Сьогодні" зібрали головні новини середи.

Падіння літака на Прикарпатті

Неподалік села Шепарівці Коломийського району легкомоторний спортивний літак впав на житловий будинок. Після аварії почалася пожежа, внаслідок чого і загинули всі люди, які були в салоні.

Ігор Табанюк в літаку. Фото: facebook.com/sikora.olga

Один із загиблих – відомий український пілот Ігор Табанюк. Він 40 років тому здійснив свій перший політ і багато років розвивав малу авіацію у Коломиї. 2013 року в авіакатастрофі загинув молодший син Ігоря Табанюка – полетів замість батька на перевірку літака.

Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії

Немолодим пенсіонерам доведеться чекати доплат / Фото: уніан, Сьогодні

Для українців віком 70-75 років збираються ввести доплати до пенсії з 2022 року. Ці гроші отримуватимуть близько 1,5 млн пенсіонерів, однак який розмір доплати – у Мінсоцполітики поки не повідомляють.

"Мінування" ЧАЕС

Атомна станція може бути замінована / Фото: Сьогодні Реклама

В обід 28 липня на електронну адресу ЧАЕС надійшов анонімний лист про мінування Чорнобильської атомної електростанції. Після цього поліцейські перекрили всі КПП і почали перевірку. Однак інформація не підтвердилася.

Чи світить школам віддалене навчання

Чи вийдуть школярі на навчання 1 вересня. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що робота шкіл залежатиме від карантинної зони регіону.

Якщо "зелена зона" – усі школи працюють. Якщо "жовта", "оранжева" або "червона" – заклади будуть відкриті за умови, що мінімум 80% працівників вакциновані проти коронавірусу.

В Україні посилять в'їзд через штам "Дельта"

Правила перетину кордону посилять через коронавірус / Фото: Сьогодні

Штам "Дельта" швидко поширюється світом, тому влада запроваджує нові правила в'їзду до країни. Тепер усі громадяни, які приїжджають з Росії або Індії, повинні будуть відправитися на 14-денну самоізоляцію, навіть при наявності негативного ПЛР-тесту.

Однак усім іншим людям, які вже вакциновані, буде значно простіше – докладніше про правила читайте в матеріалі "Сьогодні".