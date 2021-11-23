Хто покине "червону зону" вже найближчим часом? Список регіонів

Незабаром "червоних" зон в Україні поменшає. / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерти констатують початок спаду захворюваності на коронавірус в Україні. На цьому тижні з "червоної зони" вийдуть дві області, а найближчим часом ще три та Київ.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Реклама

Рівень захворюваності в Україні

За тиждень він захворюваність зменшилася на 20%, а кількість госпіталізацій – на 19%.

"Однак все ще є високий ризик повторного зростання, як показує ситуація в Європі", – зазначив Ганиченко.

Хто покине "червону зону"

Експерти прогнозують, що вже цього тижня можуть вийти з "червоної зони" такі області:

Реклама

Луганська,

Львівська.

Найближчим часом до них можуть приєднатися:

місто Київ,

Донецька,

Одеська,

Херсонська області.

В Україні посилять правила "жовтої зони"

В уряді нещодавно заявили, що МОЗ планує посилення правил "жовтої зони" адаптивного карантину. Для цього розробляють певні зміни до вже чинних правил.

Ці зміни передбачатимуть, що за "жовтого" рівня епідемічної небезпеки для роботи необхідно мати повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів.

Реклама

Однак варто наголосити, що поки що ці зміни не затверджено.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

м. Київ

Херсонська

Одеська

Запорізька

Донецька

Дніпропетровська

Сумська

Миколаївська

Рівненська

Житомирська

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Хмельницька

Чернігівська

Львівська

Волинська

Черкаська

Вінницька області.

"Помаранчева зона":

Полтавська

Харківська

Закарпатська області.

"Жовта зона":

Тернопільська

Кіровоградська

Чернівецька області.

Раніше ми писали: