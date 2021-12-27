Хто отримає бустерну дозу від COVID-19? Відповідь лікаря

Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини / Колаж "Сьогодні"
Насамперед бустерну дозу отримають медичні працівники, але не всі, а також працівники будинків інтернатного типу. Фахівці саме цих професій перебувають у групі ризику.
Про це повідомляє лікар-імунолог вищої категорії Олег Назар в ефірі "Україна 24".
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Бустерну дозу на сьогоднішній день можуть отримати спеціалісти тих професій, які найчастіше стикаються з вірусом.
"Навіть не всі медпрацівники зможуть отримати цю дозу. Насамперед ревакцинують лікарів швидкої допомоги та приймальний відділень, сімейних лікарів та інфекціоністів. Але бустерну дозу можуть отримати щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози", – додав Олег Назар.
Яка різниця між додатковою та бустерною дозою
Бустерну дозу вводять, щоб посилити ефективність COVID-вакцини, яка з часом знижується, а додаткову дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі захворювання дві дози вакцини можуть не дати належного захисту.
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