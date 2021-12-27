Кто получит бустерную дозу от COVID-19? Ответ врача

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины / Коллаж "Сегодня"
В первую очередь бустерную дозу получатмедицинские работники, но не все, а также работники домов интернатного типа. Специалисты именно этих профессий находятся в группе риска.
Об этом сообщает врач-иммунолог высшей категории Олег Назар в эфире "Украина 24".
Детали
Бустерную дозу на сегодняшний день могут получить специалисты тех профессий, которые чаще всего сталкиваются с вирусом.
"Даже не все медработники смогут получить сейчас эту дозу. В первую очередь ревакцинируют врачей скорой помощи и приемных отделений, семейных врачей и инфекционистов. Но бустерную дозу они могут получить по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы", – добавил Олег Назар.
Какая разница между дополнительной и бустерной дозой
Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.
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