Хто замінить Кравчука у ТКГ, якщо він не встигне одужати: Резніков відповів

Наступні мінські переговори щодо Донбасу відбудуться у кінці серпня, але пройти можуть без Кравчука

Кравчука може замінити Резніков. Колаж "Сьогодні"

Якщо глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не зможе взяти участь у наступному засіданні ТКГ за станом здоров'я, то його замінить перший заступник. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який також є першим заступником Кравчука у ТКГ.

Він пояснив, що для врегулювання питань порушення перемир'я на Донбасі не потрібно скликати ТКГ, оскільки і так на постійній основі відбуваються екстрені засідання робочої групи з питань безпеки.

Міністр зазначив, що наступне засідання ТКГ відбудеться у кінці серпня.

"Очолює українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук. На сьогоднішній день він поки знаходиться на лікарняному, я не буду розкривати медичні та приватні моменти. Щойно закінчиться його лікарняний, він продовжить, я сподіваюся, керувати українською делегацією. Якщо раптом у нього не буде можливості взяти участь у засіданні ТКГ, я, як перший заступник глави ТКГ, буду представляти Україну на тих засіданнях", – сказав Резніков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", наприкінці червня Леоніду Кравчуку зробили планову операцію на серці. Журналіст Дмитро Гордон зазначав, що оперував його хірург високого рівня.

А вже 26 липня стало відомо, що першого президента України і главу української делегації в ТКГ підключили до апарату ШВЛ через погіршення стану здоров'я. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи замінять Кравчука у ТКГ через проблеми з серцем.