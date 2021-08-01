Куди поділись лікарняні? В деяких областях українці чекають на виплати від січня

Дефіцит листків непрацездатності виник через коронавірус, а через це й з виплатами можуть бути затримки

Лікарняних не вистачає. Колаж "Сьогодні"

У деяких областях знову проблеми із виплатами лікарняних. На Вінниччині грошей не можуть отримати вагітні, бо їм видають лише тимчасові довідки, а цих документів недостатньо. Листків непрацездатності в області немає від січня. Пандемія коронавірусу спричинила дефіцит в усій Україні.

Як планують владнати проблему у Міністерстві охорони здоров'я, дізнавались новини "Сьогодні".

Марія на тридцять другому тижні вагітності. Надає документ, що отримала від свого лікаря, коли оформлювала декретну відпустку.

"Це довідка про тимчасову непрацездатність, яка видається наразі у місті Вінниця і Вінницькій області замість бланка. Вона лише засвідчує, чому я відсутня на роботі, але це не є підставою для матеріального забезпечення застрахованої особи", – каже Марія Собко.

Гроші майбутня мама може отримати лише за листком непрацездатності. Лікар видає його на тридцятому тижні вагітності. Коли жінки, за законом, йдуть у декретну відпустку. Виплати здійснює Фонд соціального страхування. Скільки – визначає роботодавець. 100 відсотків середньої заробітної плати можуть перерахувати одразу у повному обсязі або частинами. Якщо усе зробити вчасно, гроші майбутня мама отримає ще до народження дитини.

Але зараз на виплати майбутній мамі годі й сподіватися. Лікарняних листків в області бракує від січня. Закупити бланки самостійно регіон не може. Уже заборгували майже 60 тисячам вінничан, зокрема й породіллям.

Коли з'являться лікарняні

Аби дефіциту бланків надалі не виникало, від червня до вересня усі заклади охорони здоров'я повинні перейти на електронні лікарняні, наголошують у МОЗ. Але ті, хто зараз отримав тимчасові довідки, мають обміняти їх на паперові листки непрацездатності.

Провести тендери на їхню закупівлю вдалося тільки 20-го липня. До цього торги були заблоковані.

"Торги відбулися, замовлення також відбулося. Ми перепрофільовуємо і передаємо з одного регіону в інший там, де є надлишок бланків, для того, щоб не виникало ніде нехватки цих бланків", – заспокоює очільник МОЗу Віктор Ляшко.

Саме завдяки перерозподілу бланків із київських лікарень нещодавно забезпечили Полтавщину, де ще на початку червня борг з виплат складав понад 100 мільйонів гривень. Так само у травні вирішували проблему на Івано-Франківщині. Львівська область віддала зайві п'ятдесят тисяч лікарняних. А поставка з МОЗ у серпні має усемеро покрити дефіцит.

Майже сто двадцять тисяч листків очікує і Рівненщина, 150 тисяч – Миколаївщина, де зараз виплат не можуть отримати майже 20 тисяч людей. Понад 180 тисяч – Сумщина.

Виплати можуть затриматись

Та чи вистачить коштів, щоб люди їх отримали за цими лікарняними. От що про це на запит "Сьогодні" відповіли у Фонді соціального страхування:

"Усі виплати за листками непрацездатності здійснюються Фондом у повному обсязі. Водночас станом на сьогодні можливе подовження строків перерахування коштів. Дата фінансування матеріального забезпечення залежить від дати подання роботодавцем заяви – розрахунку на виплату коштів працівнику".

Вже цього тижня Вінницька область має отримати 60 тисяч бланків. Поставки наступних 110 тисяч – узгоджується. Першими виплати повинні одержати ті, хто хворів ще у січні. Вагітні теж у пріоритеті, але спочатку ті, хто виходив у декрет у травні.

Тож майбутня мама Марія кошти, яких так потребує зараз, радше за все одержить уже з немовлям на руках.

Раніше ми розповідали, як працюватимуть електронні лікарняні листки.