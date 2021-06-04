В Україні не вистачає бланків "лікарняних"

Навколо "лікарняних" останнім часом було чимало скандалів. По всій Україні не вистачає бланків. Тільки в квітні медустанови отримали необхідні бланки. За цей період франківцям заборгували дев'ять тисяч "лікарняних" листів.

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Наприклад, в деяких медустановах Рівне вони закінчилися ще в березні, але досі там замість них видають довідки. А люди через це не можуть отримати гроші від Фонду соцстрахування. Адже згідно із законом довідки оплаті не підлягають. У місцевому управлінні охорони здоров'я обіцяли вирішити проблему в травні, тепер – кажуть про середині червня.

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Подібна ситуація була і в Івано-Франківську: лікарняні листи там закінчилися ще в січні. І тільки в квітні медустанови отримали необхідні бланки.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустили е-лікарняні.