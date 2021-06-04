Українська
$ 27,34
33,26
  1. Последние новости Украины

В Украине не хватает бланков "больничных"

4 июня, 06:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Украине возник дефицит бланков для больничных

Вокруг "больничных" в последнее время было немало скандалов. По всей Украине не хватает бланков. Только в апреле медучреждения получили необходимые бланки. За этот период франковцам задолжали девять тысяч "больничных" листов.

Реклама

Например, в некоторых медучреждениях Ровно они закончились еще в марте, но до сих пор там вместо них выдают справки. А люди из-за этого не могут получить деньги от Фонда соцстрахования. Ведь по закону справки оплате не подлежат. В местном управлении здравоохранения обещали решить проблему в мае, теперь – говорят о середине июня.

В тренде
Почти лето, но не везде: где потеплеет 4 июня (карта)

Подобная ситуация была и в Ивано-Франковске: больничные листы там закончились еще в январе. И только в апреле медучреждения получили необходимые бланки.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили е-больничные.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец
Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец "Азова" разбился на мотоциклеУкраина
Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четверг
Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четвергУкраина
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика
Зеленский созывает новое заседание СНБО: в Офисе президента назвали дату
Зеленский созывает новое заседание СНБО: в Офисе президента назвали датуВласть
Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУ
Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУФинансы
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощьЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять