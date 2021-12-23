Куди не пустять із домашнім тестом на COVID-19? У МОЗ відповіли

Домашній тест не підійде для подорожі громадським транспортом. / Фото: Колаж: Сьогодні
Експрес-тести на коронавірус можна купити в аптеках і зробити в домашніх умовах, однак вони не підходять для відвідування громадських місць та поїздок у громадському транспорті.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Куди не пустять із домашніми тестами на COVID-19:
- у ресторани,
- кінотеатри,
- спортивні зали,
- міжрегіональний транспорт.
"Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений у лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію", – пояснили у МОЗ.
Чим це пояснюють
Зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу до громадських установ з кількох причин:
- Процедуру проведення тестування можна провести з порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувалися для тесту неможливо.
- Результати такого тестування не є 100% гарантованими, у тому числі й тому, що процедуру можна провести з порушенням.
Навіщо ж тоді домашні тести
Такі типи тестів рекомендують використовувати для самоконтролю. У разі позитивного результату необхідно звернутися до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом.
Раніше ми писали:
- Чого не можна робити перед ПЛР-тестуванням? Рекомендації МОЗ.
- Ще немає сертифікату про вакцинацію? Безпечно проводити заходи та відвідувати ТРЦ можна буде, зробивши експрес-тест на місці.