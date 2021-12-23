Куда не пустят с домашним тестом на COVID-19? В Минздраве ответили

Домашний тест не подойдет для поездки в общественном транспорте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экспресс-тесты на коронавирус можно купить в аптеках и сделать в домашних условиях, однако они не подходят для посещение общественных мест и поездок в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Реклама

Куда не пустят с домашними тестами на COVID-19:

в рестораны,

кинотеатры,

спортивные залы,

межрегиональный транспорт.

"Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", – объяснили в Минздраве.

Чем это объясняют

Сделанные дома экспресс-тесты не валидны для доступа в общественные учреждения по нескольким причинам:

Процедура проведения тестирования может быть проведена с нарушениями, а возможности проверить, чьи образцы использовались для теста невозможно.

Результаты такого тестирования не являются 100% гарантированными, в том числе и потому, что процедура может быть проведена с нарушением.

Для чего же тогда домашние тесты

Такие типы тестов рекомендуют использовать для самоконтроля. В случае положительного результата необходимо обратиться в медицинское учреждение для подтверждения результатов ПЦР-методом.

Реклама

Ранее мы писали: