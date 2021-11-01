У "Дії" з'явилися COVID-сертифікати з ПЛР-тестів: як отримати

Отримати сертифікат зможуть ті, хто зробив ПЛР-тест на наявність коронавірусу протягом останніх 72 годин

В "Дії" тепер можна згенерувати ПЛР-тест. / Фото: Колаж: Сьогодні

У додатку "Дія" почали тестувати COVID-сертифікати із ПЛР-тестів. Їх можна вже генерувати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Реклама

Які ПЦТ-тести підтягне "Дія"?

Поки що у додатку розпочали бета-тестування. Воно підтягне ваш сертифікат про ПЛР-тест, якщо ви зробили його в одній з лабораторій:

ДІЛА,

Ескулаб,

Смартлаб,

Дніпролаб.

"Якщо ви за останні 72 години зробили ПЛР у цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек. Реєстрація – за посиланням" , – уточнив міністр.

Коли з'являться сертифікати з інших лабораторій?

Після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути тести ПЛР та інших лабораторій.

Реклама

"Разом із МОЗ та НСЗУ зараз активно працюємо над їх підключенням. Сертифікат діятиме 72 години. Тільки не забувайте оновлювати "Дію", – нагадує Федоров.

Цифрові сертифікати в "Дії" будуть доступні не всім

Їх зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

"Якщо ви пройшли вакцинацію від COVID-19 в іншій країні, в Україні вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію". Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується" , – розповіла заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

Раніше ми писали: