У "Дії" з'явилися COVID-сертифікати з ПЛР-тестів: як отримати

У додатку "Дія" почали тестувати COVID-сертифікати із ПЛР-тестів. Їх можна вже генерувати.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
Які ПЦТ-тести підтягне "Дія"?
Поки що у додатку розпочали бета-тестування. Воно підтягне ваш сертифікат про ПЛР-тест, якщо ви зробили його в одній з лабораторій:
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- ДІЛА,
- Ескулаб,
- Смартлаб,
- Дніпролаб.
"Якщо ви за останні 72 години зробили ПЛР у цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек. Реєстрація – за посиланням" , – уточнив міністр.
Коли з'являться сертифікати з інших лабораторій?
Після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути тести ПЛР та інших лабораторій.
"Разом із МОЗ та НСЗУ зараз активно працюємо над їх підключенням. Сертифікат діятиме 72 години. Тільки не забувайте оновлювати "Дію", – нагадує Федоров.
Цифрові сертифікати в "Дії" будуть доступні не всім
Їх зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.
"Якщо ви пройшли вакцинацію від COVID-19 в іншій країні, в Україні вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію". Цифровий сертифікат у "Дії" у такому разі не генерується" , – розповіла заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.
Раніше ми писали:
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