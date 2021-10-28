Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Хакер на держслужбі. Мінцифри запропонувало стажування творцеві фейкової "Дії"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 23:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
21-річний хлопець проходитиме своєрідне "перевиховання в IT"
Остаточне покарання для хлопця обере суд/Колаж: Сьогодні
Остаточне покарання для хлопця обере суд/Колаж: Сьогодні

Міністерство цифрової трансформації за згодою Міністерства внутрішніх справ запропонувало 21-річному розробнику фейкового додатка "Дія" стажування. Він проходитиме "перевиховання в IT" до суду, працюючи над соціальними проєктами в Мінцифрі.

Про це повідомляє МВС.

Реклама

Деталі

"Я постійно наголошую, що ми в МВС орієнтовані будувати сервіс, а не каральний орган. І ось сьогоднішня історія, як на мене, чудовий приклад. Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову Дію. Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації. Хлопцю запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві", — сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Покарання для хлопця

Хлопець понесе покарання, але яке саме — невідомо. Це вирішить суд.

"Що стосується покарання, то хлопець понесе його. Яке — вирішить суд. Ми плануємо низку проєктів для відкриття можливостей розвитку молодим хлопцям. І не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей канал попадання в Мінцифру більше не працює", — наголосив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дія" для школярів

Кіберполіція України почала розслідування за фактом появи підробленого додатка, який візуально схожий на "Дію" і дає підліткам можливість без обмежень купувати алкоголь і сигарети.

Мінцифри напередодні звернулося до силовиків з інформацією про те, що створено інтернет-інструмент, який допомагає підліткам купити підроблену "Дію". Втім, влада поки не готова повідомити, скільки людей встигли скористатися цим додатком.

Реклама

У фейковій програмі пропонуються шаблони кількох документів:

  • студентського квитка;
  • паспорта;
  • картки платника податків;
  • водійського посвідчення.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти