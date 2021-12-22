Куди українці можуть полетіти на новорічні канікули і що для цього потрібно

Українці можуть полетіти за кордон на зимові свята. Фото: колаж "Сьогодні"

Через пандемію коронавірусу та новий штам "Омікрон" українці можуть відвідати не всі країни для відпочинку. Багато хто від туристів вимагає зелені COVID-сертифікати і навіть заповнену онлайн форму для подорожі.

Як і куди можуть полетіти українці на сьогоднішній день – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Австрія

З 11 грудня в Австрію можна поїхати за умови наявності сертифікату про вакцинацію або одужання. Країна приймає сертифікати у "Дії".

Якщо ви поїдете в Австрію за негативним ПЛР-тестом, будете змушені пройти 10-денний карантин. При цьому підлітки віком від 12 до 18 років під час в'їзду до країни мають здати ПЛР-тест. Проте вони не повинні проходити карантин.

Бельгія

Подорожі з України до Бельгії дозволені незалежно від мети поїздки лише за наявності сертифіката, який визнано країнами ЄС та Шенгенської Угоди, про повний курс вакцинації від COVID-19.

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У разі відсутності сертифіката про повну вакцинацію слід мати негативний ПЛР-тест (зроблений не більш ніж за 72 години на момент перетину бельгійського кордону) та сертифікат про важливість поїздки, виданий дипломатичним або консульським закладом Бельгії.

Польща

З 15 грудня 2021 року потрібно буде здати тест на COVID-19. Тест слід проводити не раніше ніж за 24 години до вильоту. Вакциновані також підлягають обов'язковому здаванню тесту.

Чехія

В'їзд до Чехії дозволено лише щепленим двома дозами вакцини громадянам України будь-яким з дозволених в ЄС препаратом:

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AstraZeneca (Vaxzevria);

Moderna (Spikevax);

Pfizer BioNTech (Comirnaty);

Johnson&Johnson (Janssen);

Covishield.

При цьому після вакцинації другою дозою має минути щонайменше 14 днів.

Іспанія

З 22 листопада для в'їзду на територію Іспанії потрібен сертифікат про повну вакцинацію або одужання. Також у країну пустять за наявності негативного ПЛР-тесту. Водночас дітям до 12 років не потрібно нічого з перерахованого вище.

Приймаються вакцини, які схвалені:

Всесвітньою організацією охорони здоров'я ( Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm ),

), або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та старше.

Німеччина

Перетин кордону дозволено лише вакцинованим мандрівникам. Також необхідно оформити поліс медичного страхування на весь час перебування у країні. Інші можуть в'їхати лише у разі невідкладної потреби за наявності негативного тесту.

Перед поїздкою до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті. Ця вимога стосується всіх мандрівників: дорослих та дітей будь-якого віку. Після заповнення анкети система видасть PDF-файл. Його потрібно роздрукувати чи зберегти на мобільний телефон. Цей файл можуть попросити показати перед вильотом літака до Німеччини або під час паспортного контролю після прильоту до Німеччини.

Українці можуть полетіти на відпочинок не в усі країни. Фото: Deutsch-Sprechen

Італія

У країну можуть потрапити як вакциновані українці, так і ті, хто не має щеплення. Для в'їзду з вакцинацією потрібні:

заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form;

сертифікат про проходження повного циклу вакцинації вакциною, визнаною ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), або відповідний "зелений" сертифікат (Green Pass) європейського зразка, що підтверджує повний курс вакцинації. Італія визнає COVID-сертифікати у додатку "Дія";

довідка про негативний результат молекулярного (ПЛР) або експрес-тесту на COVID не більш ніж за 72 години до в'їзду.

За відсутності вакцинації необхідно:

заповнити онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

надати довідку про негативний результат молекулярного (ПЛР) або експрес-тестування на COVID не більш ніж за 72 години до в'їзду;

пройти самоізоляцію протягом 5 днів, інформуючи місцеві органи охорони здоров'я;

пройти повторне тестування після завершення самоізоляції.

Грузія

Для щеплених – повний курс вакцинації будь-якою вакциною. Невакцинованим потрібно мати негативний ПЛР-тест і на третій день перебування обов'язково зробити ще один ПЛР-тест власним коштом.

Необхідно їхати з роздрукованою довідкою, оскільки у додатку "Дія" сертифікат не зчитується.

Під час поїздки наземним або морським транспортом, крім вакцинації, потрібен також ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до поїздки: при цьому туриста звільняють від тестування на 3-й день.

На дітей віком до 10 років вимоги здати ПЛР-тест не поширюються.

Франція

Франція визнає не всі вакцини, якими щеплять в Україні. Дійсними для в'їзду в цю країну будуть Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Jansen. Крім сертифікату про вакцинацію, доведеться пред'явити ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду.

Угорщина

Угорщина також дозволяє в'їзд українцям, обмеження діють лише на переліт авіатранспортом. Крім міжнародного сертифікату про вакцинацію доведеться здати не пізніше 72 годин до перетину угорського кордону ПЛР-тест.

Естонія

Естонія визнає усі види вакцин, які використовують в Україні для імунізації населення. Під час в'їзду попросять заповнити коронавірусну декларацію.

Єгипет

В'їзд громадянам України дозволено. Режим в'їзду – візовий (можливе придбання туристичної візи вартістю 25 доларів після прибуття).

Можна в'їхати в країну як за сертифікатом вакцинації, так і негативним ПЛР-тестом. При цьому важливо пам'ятати, що країна не визнає сертифікатів у "Дії", потрібно мати при собі роздруковану версію.

Громадянам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба і не матимуть при собі згаданого сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття до цих чотирьох аеропортів. Вартість ПЛР-тесту становитиме 30 доларів.

Туристи на відпочинок. Фото: otdyhateli.com

Туреччина

До кінця 2021 року для в'їзду до Туреччини діють такі правила в'їзду: негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більш ніж за 72 години, або негативний результат експрес-тесту на антиген за 48 годин до в'їзду.

Тест можна не здавати дітям до 12 років та вакцинованим (Туреччина приймає всі вакцини, що використовуються в Україні). Також можна надати довідку про одужання від COVID за останні 6 місяців.

Потрібна страховка, що покриває лікування COVID. Також – заповнення електронної форми: – її треба заповнити за 72 години до прибуття. На її основі автоматично генерується код HES. Анкету треба роздрукувати або зберегти на смартфон, пред'явити під час посадки на рейс, інакше пасажири до польоту не допускаються.

ОАЕ

Усі пасажири, що подорожують до Дубая, повинні надати під час реєстрації на рейс до аеропорту відправлення:

Поліс міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, пов'язаних із лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ.

Заповнений англійською та обов'язково роздрукований Сертифікат (SCR), що підтверджує негативні результати тесту на COVID-19.

Шрі Ланка

Всім туристам необхідно мати:

ПЛР-тест, зроблений за 72 години до польоту англійською мовою; оригінал сертифіката про вакцинацію та його офіційний переклад на англійську мову (повністю вакцинованим туристам та не повністю вакцинованим туристам); заповнену декларацію здоров'я (заповнюється у літаку).

Повністю вакциновані туристи позбавляються необхідності робити повторний ПЛР-тест після прильоту.

Неповністю вакциновані туристи (ті, що прибувають на Шрі-Ланку менш ніж через два тижні після отримання останньої дози вакцини) будуть відправлені на самоізоляцію. Після цього їм видадуть документ, який дозволить подорожувати країною.

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