Евакуація з Афганістану: з Кабула вилетів ще один літак з українцями

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що з Кабула вдалося вилетіти ще одному нашому літаку / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

З захопленого рухом "Талібан" Кабулу вилетів ще один український літак, на борту якого знаходяться близько сотні українців.

Про це заявив під час саміту Кримська платформа глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Поки ми обговорюємо тут питання Криму, зараз з Кабулу вилетів ще один український літак. На його борту більше 100 українців. Ми разом з афганцями, хто сьогодні зіткнувся з погрозами", – сказав Дмитро Кулеба.

Третій рейс

Це вже третій рейс, який евакуює з Афганістану наших громадян і іноземців з 15 серпня – моменту переходу влади в країні до руху " Талібан".

Перший евакуаційний рейс Київ зміг здійснити вже 15 серпня. Тоді вдалося вивезти 8 українців і понад 70 іноземців.

В цей же час в кабульському аеропорту знаходився ще один наш лайнер, який не міг вилетіти більше тижня через питання безпеки такого польоту.

21 серпня Україна зробила другий евакуаційний політ – вдалося вивезти 83 людини, серед яких був 31 – українець.

Що відбувається

Нагадаємо, після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопив більше 20 провінцій країни.

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13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул . Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані .

Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі . На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.

Тим часом представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна зробила щедру пропозицію по переселенню афганців з групи ризику . США евакуюють людей після того, як країну захопили таліби.

В американські ЗМІ потрапив документ ООН, що свідчить – таліби вже почали пошук тих, хто співпрацював з США і НАТО. Відбулися й перші страти .