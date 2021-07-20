Кулеба: У України більше не буде майбутнього з Росією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні з Росією більше не по дорозі – наше майбутнє з Європейським Союзом. Про це він сказав у своєму відео, опублікованому у Facebook за підсумками вчорашнього візиту президента Володимира Зеленського у Грузію.

За його словами, якщо Україна, Грузія і Молдова не об'єднають свої зусилля у Чорному морі, то Росія перетворить його на своє внутрішнє "озеро". Також він вважає, що без членства цих трьох країн в Європейському Союзі досягти повноцінної безпеки Європи неможливо.

"Асоційоване тріо" – це, по суті, відрізання трьох наших країн від "руского міра", від концепцій "єдіного народа". Можливо, у нас і було дійсно спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими – не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити. Ми маємо будувати з нею відносини, тому що вона залишається політичною реальністю, ми маємо дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії – в Європі", – сказав Кулеба.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 19 липня Володимир Зеленський був з візитом у Грузії. Президенти України, Грузії і Молдови підписали Батумську декларацію саміту "Асоційованого тріо" європейської інтеграції. Водночас Зеленський гостро звернувся до ЄС і зажадав конкретики стосовно європейських перспектив України. У цьому році відбудеться саміт "Східного партнерства", і він має показати, наскільки Європа зацікавлена в Україні.