Лавров в ООН почав брехати про "війни немає" – дипломати встали та вийшли

Міжнародні дипломати показали своє ставлення до Кремля / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

1 березня під час розгляду на 49-й сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить у Женеві, ситуації з вторгненням російської армії в Україну, міжнародні дипломати вислухали міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, але не стали вчергове слухати брехню, яку збирався розповісти їм міністр закордонних справ Росії підсанкційний та нев'їзний до ЄС Сергій Лавров.

Про це повідомляє Reuters.

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І його послали

Дипломати більшості країн залишили залу Ради ООН з прав людини, коли розпочався виступ російського пропагандиста Сергія Лаврова.

Лаврів у порожній залі ООН / Фото Reuters

Таким чином, шановні представники зовнішньополітичного бомонду не стали слухати про те, що Росія не вбиває мирних громадян України, а лише проводить банальну військову операцію.

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"Ми з незмінною повагою ставимося до українського народу, його мови та традицій. Не мають наміру будь-яким чином обмежувати інтереси громадян України, з якими нас об'єднують не лише спільна історія, цивілізаційна, духовна, культурна спорідненість, а й просто кровні, сімейні зв'язки", – сказав Лавров.

"Головне, – переконаний він, – припинити спроби правителів, що тимчасово захопили владу, зраджувати корінні інтереси українського народу і проводити задля Заходу курс на перетворення своєї країни на "анти-Росію" як сенс свого існування", – закінчив свій цинічний спіч Лавров.

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