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"Краще відсидіти, ніж стати добривом". Під Конотопом військові РФ пішли у бік кордону (відео)

Інна Собора
28 лютого, 18:16
Окупанти просто кинули техніку без пального і пішли пішки у бік Росії

На Сумщині російські військові покинули техніку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області, у селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, покинувши техніку. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.

Про це в Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

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Окупанти покинули техніку, тому що в ній закінчилося пальне.

"У селі Підлипне, Сумської області, російські окупанти залишивши техніку, в якій до того ж закінчилося пальне, пішки йдуть нах*й! Тобто в Росію. Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три все ж таки краще, ніж стати добривом для української землі", – написав Геращенко.

Втрати РФ у війні з Україною

Станом на ранок 28 лютого орієнтовні втрати Росії за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) війни проти України становлять:

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  • Літаки – 27
  • Гелікоптери – 26
  • Танки – 146
  • Бойові броньовані машини – 706
  • Гармати – 49
  • ЗРК "Бук" – 1
  • "Град" – 4
  • Автомобільна техніка – 30
  • Цистерни – 60
  • БПЛА ОТР – 2
  • Кораблі/катери – 2
  • Кошти ППО
  • Особовий склад орієнтовно – 4300 (уточнюється)

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