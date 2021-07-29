Лукашенко закрився від України – кордон перекрито

Українські прикордонники розповіли, хто зможе в'їхати на територію Білорусі, незважаючи на нові обмеження

Білорусь ввела обмеження на кордоні з Україною. Колаж "Сьогодні"

Білорусь таки закрила кордон з Україною – це пов'язано з розпорядженням самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка через нібито "контрабанду зброї" з української території. Обмеження на кордоні підтвердили у Держприкордонслужбі України.

Прикордонники відзначають, що пропускати у Білорусь будуть хіба що дипломатів, екіпажі літаків, кораблів і поїздів, а також родичів, студентів, або тих, хто їде на вакцинацію.

На початку місяця Олександр Лукашенко доручив закрити кордон з Україною нібито через контрабанду зброї. Київ звинувачення спростовує, а у МЗС такі дії назвали "позиціонуванням України як зовнішньої загрози".

Реклама

Навесні наша держава припинила авіасполучення з Білоруссю після піратської посадки літака і затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича. А нещодавно білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко може шантажувати Україну за допомогою військ РФ, які прибули до Білорусі на спільні навчання.

Тим часом Україна передасть Литві колючий дріт у вигляді гуманітарної допомоги, щоб ця країна змогла зміцнити кордон з Білоруссю. Нещодавно Лукашенко вирішив помститися Литві за жорстку позицію і направив потоки біженців через білоруський кордон.