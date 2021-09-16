Ляшко розповів коли почнуть вакцинувати дітей в Україні

Ляшко: рівень захворюваності з летальним результатом людей старше 60 років - досить високий, а серед дітей від 0 до 19 років - немає. Колаж: "Сьогодні"

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що починати масову кампанію вакцинації дітей ще рано.

Про це Ляшко розповів в інтерв'ю "Слово і діло".

"Коли ми говоримо, чи варто чи не варто вакцинувати дітей, відповідь – варто. Варто починати масову кампанію? Я кажу – ще рано. Ми проаналізували рівень захворюваності серед дитячих колективів та кількість дітей в структурі захворюваності. Цей показник не перевищує 8%. Ми аналізували це до циркуляції штаму "Дельта", після виявлення штаму "Дельта" в Україні", – розповів Ляшко.

Ляшко також зазначив, що рівень захворюваності з летальним результатом людей старше 60 років – досить високий, а серед дітей від 0 до 19 років – немає.

"Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення – і тоді перемкнемося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути пріоритезувати туди, де є найбільша загроза втрати здоров’я і життя", – додав Ляшко

Ляшко назвав області, які наближаються до червоної зони

Раніше ми повідомляли, що Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області рухаються в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки.

Про це Ляшко розповів в інтерв'ю "Слово і діло"

"Зараз рухається в напрямку "червоного" рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська. Тобто ми знову бачимо Західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри в Києві, в Харкові, але в розрахунку на 100 000 населення все ж таки Західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок з киснем – більша", – розповів Ляшко.

Ляшко зазначив, що якщо вони побачать загрозу наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді вони будуть пропонувати ввести "червоний" рівень.

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді будемо пропонувати ввести "червоний" рівень епідемічної небезпеки в конкретній області",– сказав Ляшко.

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