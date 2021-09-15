Привели до міжнародних стандартів. Кабмін продовжив дію українських COVID-сертифікатів

Термін дії сертифіката вираховується з дня введення останньої дози

Кабмін продовжив дію "зелених" COVID сертифікатів до 365 днів. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів України продовжив дію зелених COVID-сертифікатів міжнародного зразка до 365 днів. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19.

Відповідну постанову оприлюднено на сайті Кабінету Міністрів України.

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Згідно з постановою, строк дії міжнародного COVID-сертифікату становить 365 днів з дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19.

У той же час міжнародний сертифікат, який формується на підставі ПЛР-тесту, буде дійсний протягом 72 годин (з години забору матеріалів для тесту). А той, який формується на підставі інформації про одужання від COVID, – 180 днів від дати забору матеріалів на позитивний тест.

Українців поділять на зелених і жовтих

Раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров'я планує ввести в Україні зелений і жовтий сертифікати вакцинації від COVID-19. Перший буде доступним для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, а другий – буде видаватися після першої дози.

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Головна різниця між сертифікатами – строк дії. При наявності і зеленого, і жовтого COVID-сертифікатів будуть надаватися привілеї під час посилення карантину, наприклад, на вільне відвідування спортзалів і ресторанів.

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським . Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які викликала пандемія.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цей документ можна отримати в додатку тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими", – написав він.

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