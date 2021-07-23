Малюська посадив на стіл скелет і представив ТОП-10 українських в'язниць

Міністерство юстиції України склало рейтинг кращих в'язниць країни. Про це повідомив глава відомства Денис малюська на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 23 липня.

"Ну що, всякі прелюдії типу Оскара, Каннського кінофестивалю або премії імені Тараса Шевченка пройшли, тепер настав час головної події, заради якої ми дістали всіх скелетів зі своїх шаф", – заявив чиновник, додавши, що рейтинг в'язниць був вперше створений в Україні.

За словами міністра, рейтинг складався на основі "чітких, вимірних критеріїв і показників" а також даних за 2020 рік. Правда, яких саме – Малюська не уточнив.

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Він також зазначив, що тепер установи виконання покарань і СІЗО змагатимуться між собою за те, щоб поліпшити якість роботи і вирости в рейтингу.

ТОП-10 українських в'язниць виглядає так:

Качанівська виправна колонія №54 (Харківська область) – 769,52 бала Надержинщинську виправна колонія №6 (Полтавська область) – 746,75 бала Диканівська виправна колонія №12 (Харківська область) – 743,36 бала Полтавська виправна колонія №64 (Полтавська область) – 729,71 бала Мелітопольська виправна колонія №144 (Запорізька область) – 697,04 бала Покровська виправна колонія №17 (Харківська область) – 687,79 бала Холодногорская виправна колонія №18 (Харківська область) – 675,27 бала Божківське виправна колонія №16 (Полтавська область) – 671,24 бала Каменська виправна колонія №34 (Дніпропетровська область) – 667,31 бала Темнівська виправна колонія №100 (Харківська область) – 663,48 бала

Нагадаємо, ходять чутки, що восени в Кабміні можуть бути нові звільнення, а один з претендентів нібито міністр юстиції Денис Малюська. Сам глава відомства спростував це – в ефірі телеканалу "Україна 24" він заявив, що зараз не йдеться про відставку.

У той же час нардеп "Слуги народу" Олексій Устенко розповів "Сьогодні", що роботою міністра юстиції незадоволені в Раді. За його словами, багато програм Малюські, які повинні бути виграшними, ні до чого не привели. Це стосується і антирейдерских програм, і питань прозорості держреєстрів. Всі вони не працюють так, як на це розраховували.