Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

"До трьох є питання": Разумков натякнув на звільнення у Кабміні

16 липня 2021 16:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Після відставки Авакова влітку більше не планується перестановок в уряді, а ось восени можуть бути сюрпризи

У деяких міністрів восени можуть бути проблеми. Колаж "Сьогодні"

У деяких міністрів восени можуть бути проблеми. Колаж "Сьогодні"

Відставок у Кабінеті міністрів влітку не буде, а восени не виключені нові звільнення, під питанням не менше трьох міністрів. Про це сказав на брифінгу спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.

Реклама

За його словами, в уряді є деякі міністри, які непогано справляються зі своєю роботою, але до деяких є питання і у нього, і у депутатів.

"Чи будуть вони виноситися на відставку, подивимося. Зараз – точно ні. У літній період часу це навряд чи можливо зробити, якщо об'єктивно, а восени – подивимося", – сказав Разумков.

На уточнююче запитання журналістів, до скількох членів уряду у нього є питання, спікер відповів, що "як мінімум до трьох". Однак імена не став називати.

Як повідомляли новини "Сьогодні", після вчорашньої відставки Арсена Авакова сьогодні Рада призначила міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він заявив, що нещадно боротиметься з тими поліцейськими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення і порушує права людей. Також він озвучив головні пріоритети своєї роботи на посту глави МВС.

В тренді
Помічника нардепа затримали на хабарі: кого і навіщо він намагався підкупити
Помічника депутата спіймали на гарячому. Колаж "Сьогодні"
Реклама

Тим часом Рада 20 липня знову збереться на позачергове засідання, і це попри те, що у депутатів канікули до вересня.

Дивіться також у сюжеті, як Рада звільняла Авакова:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть –
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"Україна
Аваков піде в мери Харкова? У
Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністраУкраїна
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУ
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУФінанси
Боротьба з
Боротьба з "тінню" в розпалі: до кого прийдуть із перевірками найближчим часомБізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти