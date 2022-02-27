Маск відповів на прохання Федорова: Starlink тепер активний в Україні

Тепер Starlink і в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Тепер Starlink доступний в нашій країні.

Про це у Twitter написав Ілон Маск.

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Деталі

За словами бізнесмена, сервіс тепер доступний в Україні.

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали в дорозі", — йдеться в дописі.

Що було раніше?

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска за підтримкою України під час війни з Росією. Він попросив його забезпечити країну станціями Starlink і доступом до супутникового інтернету.

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