Маск ответил на просьбу Федорова: Starlink теперь активен в Украине

Теперь Starlink и в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"
Американский бизнесмен Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине. Теперь Starlink доступен в нашей стране.
Об этом в Twitter написал Илон Маск.
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По словам бизнесмена, сервис теперь доступен в Украине.
"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути", — говорится в сообщении.
Что было раньше?
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску за поддержкой Украины во время войны с Россией. Он попросил обеспечить страну станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.