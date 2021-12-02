"Мріяв піти в армію". Стало відоме ім'я молодого воїна, якого 1 грудня на Донбасі вбив снайпер

У молодого військового залишилися батьки та кохана дівчина. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Донбасі на позиціях поблизу Новотроїцького 1 грудня загинув солдат Валерій Геровкін – його вбив ворожий снайпер. Трагедія сталася ввечері на спостережному посту.
Про це повідомили на Facebook-сторінці 93 бригади Холодний Яр.
Що відомо про загиблого солдата
Валерій народився 21 липня 1999 року, був родом із Краматорська. Мав середню спеціальну освіту. До лав Збройних сил вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Товариші по службі називали його "Гера".
"Він був завжди на позитиві. З ним завжди було легко знайти спільну мову. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, погратися в ігри на телефоні", – розповів побратим із позивним "Матрос".
Він – одноліток Валерія, і коли друг загинув, саме "Матрос" був поруч. Він намагався його врятувати, утім, смерть настала практично миттєво.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Що відомо про близьких
Без сина залишилася мати Ганна і батько Євгеній. Також у військового була кохана дівчина – Валерій показував її фото в телефоні своїм побратимам.
"Валера мріяв іти в армію давно, але хотів закінчити навчання.Завжди приходив на допомогу своїм побратимам. Займався спортом – піднімав гирі. Це була його перша ротація в ООС", – розповів Матрос.
Ситуація 1 грудня
На Донбасі російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню. Унаслідок цього один військовий ЗСУ отримав поранення, від якого помер.
Де стріляли?
- У напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Ворог здійснив дистанційне мінування ПОМ-2 околиць населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого отримав поранення один місцевий житель.
- У районі Шумів російські найманці вчинили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
- У бік Новотроїцького противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Раніше ми писали:
- Внаслідок ворожих дій бойовиків на Донбасі 2 грудня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
- Окупанти обстріляли населений пункт Комишуваха в Луганській області. Обстріл вели прицільно в район нещодавно відкритої потужної телевежі.