Мендель відправила свою книгу Пєскову (відео)

Книгу "Кожен з нас президент" Мендель підписала особисто для прес-секретаря президента РФ

Юлія Мендель відправила в Росію книгу для Дмитра Пєскова. Колаж: "Сьогодні"

Колишній прес-секретар глави держави Юлія Мендель вирішила відправити свою книгу "Кожен з нас президент" прес-секретарю президента РФ Дмитру Пєскову.

Відео, на якому Мендель підписує книгу Пєскова, вона розмістила в Instagram.

"Дмитро Сергійович, вирішила надіслати вам свою книгу" Кожен з нас президент ", як від колишнього прес-секретаря президента України прес-секретарю президента Росії. Можливо, вам буде корисно дізнатися, що в світі існує не тільки ваша точка зору", – сказала Мендель.

Нагадаємо, Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прес-секретар періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичному коді щастя і херсонському суржиком , А пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом .

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський краще "брудних наметів, розбитого Майдану, негігієнічних і холодних ночей" .