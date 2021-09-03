Мендель в день народження оголила шрам і розповіла, звідки він (фото)

Юлії Мендель виповнилося 35 років. / Фото: Facebook

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше скаржилася на цькування, сьогодні, 3 вересня, святкує свій 35-й день народження. Напередодні вона розповіла звідки у неї шрам на шиї.

"Так, я нікому не розповідала. Мені було півтора року, я вилила на себе чашку гарячого молока", – сказала Мендель в інтерв'ю "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Шрам Мендель на шиї. Фото: Instagram/iuliia_mendel

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Що відомо про Мендель

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря глави держави.

з посади прессекретаря глави держави. Ще у травні Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Однак далеко вона не піде – їй дадуть нову посаду на Банковій. Раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель .

. Водночас Зеленський вже знайшов їй заміну – новим прессекретарем президента став ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров. Новоспечений спікер Банкової зазначив, що тепер він змінив зрозумілу йому роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.

Нагадаємо, Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прессекретар періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Крім того, журналістка порівняла чинного президента з революцією в Україні 2013-2014 років. На думку Мендель, Зеленський кращий за "брудні намети, розбитий Майдан, негігієнічні і холодні ночі".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: