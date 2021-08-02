Мендель виклала відверті фото і поскаржилася на цькування

Екс-прес-секретар президента похвалилася новою розкутою фотосесією і заявила, що протягом двох років зазнавала дискредитації та ненависті

Юлія Мендель похвалилася новою фотосесією/колаж "Сьогодні"

Колишній прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, яка раніше написала книгу, заявила, що протягом двох років перебування на посаді зазнавала політичного цькування, нездоровоъ уваги до її одягу, аксесуарів і тіла, а також дискредитації і ненависті у соцмережах.

Про це вона написала у Facebook, супроводивши пост фотографіями з останньої фотосесії, в якій "відкриваєшся і народжується заново".

Фотосесія Юлії Мендель/facebook.com/Юлія Мендель

"Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті… Два роки дискредитації і ненависті у соцмережах. Дикого невігластва, зневаги через зневіру, що "така, як я", працює так само багато і так само важливо, як і "дорослі дяді". Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об’єктивацію", – поскаржилася Мендель.

Фотосесія Юлії Мендель/facebook.com/Юлія Мендель

Водночас, за її словами, за останні два роки вона стала сильнішою.

Фотосесія Юлії Мендель/facebook.com/Юлія Мендель Реклама

Екс-прес-секретар також похвалилася фотосесією, у якій "все у вас як треба просто у цей момент", під час якої вона постала в різних, іноді досить розкутих образах.

"Після двох років політичного мочилова я можу викласти фотографії і впевнено сказати – на них все не просто "як треба", на них все значно краще, ніж у зарозумілих снобів, шиплячих крюкових, єсівців, що не бачать себе збоку, безликих ботів, патріотичних псевдопатріотів та сили-силенної інших нещасних, не здатних мислити і жити на повну", – підкреслила Мендель.

Фотосесія Юлії Мендель/facebook.com/Юлія Мендель

Вона додала, що через місяць їй виповниться 35 і вона рада всьому, що встигла до цього віку і що їй ще є чим здивувати.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Мендель написала і видала книжку "Кожен із нас президент", у якій вона розповіла про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а також про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

Екс-прес-секретар Володимира Зеленського також вирішила вислати примірник своєї книги прес-секретарю президента РФ Дмитру Пєскову.

Ми також писали, що Юлія Мендель звинуватила екс-главу Офісу президента Андрія Богдана у хамській поведінці і запровадженні цензури у роботі прес-служби.