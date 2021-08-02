Мендель выложила откровенные фото и пожаловалась на травлю

Экс-пресс-секретарь президента похвалилась новой раскрепощенной фотосессией и заявила, что в течение двух лет подвергалась дискредитации и ненависти

Юлия Мендель похвасталась новой фотосессией / коллаж "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее написала книгу, заявила, что в течение двух лет пребывания на должности подвергалась политической травле, нездоровому вниманию к ее одежде, аксессуарам и телу, а также дискредитации и ненависти в соцсетях.

Об этом она написала в Facebook, сопроводив пост фотографиями с последней фотосессии, в которой "открываешься и рождаешься заново".

Фотосессия Юлии Мендель / facebook.com/Юлия Мендель

"Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, выражении лица, мейк, обуви... Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения через неверие, что "такая, как я", работает так же много и так же важно, как и "взрослые дяди. Два года, когда кто-то знает лучше, а я – максимум – гожусь на сексуальную объективации", – пожаловалась Мендель.

Фотосессия Юлии Мендель / facebook.com/Юлия Мендель

В то же время, по ее словам, за последние два года она стала сильнее.

Фотосессия Юлии Мендель / facebook.com/Юлия Мендель Реклама

Экс-пресс-секретарь также похвалилась фотосессией, в которой "все у вас как надо прямо в этот момент", во время которой она предстала в разных, иногда довольно расскованных образах.

"После двух лет политического мочилова я могу выложить фотографии и уверенно сказать – на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих крюковых, есовцев, которые не видят себя со стороны, безликих ботов... патриотических псевдопатриотов и множества других несчастных, не способных мыслить и жить на полную", – подчеркнула Мендель.

Фотосессия Юлии Мендель / facebook.com/Юлия Мендель

Она добавила, что через месяц ей исполнится 35 и она рада всему, что успела к этому возрасту и что ей еще есть чем удивить.

Напомним, недавно Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент", в которой она рассказала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а также о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского также решила выслать экземпляр своей книги пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила экс-главу Офиса президента Андрея Богдана в хамском поведении и введении цензуры в работе пресс-службы.