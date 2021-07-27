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Мендель отправила свою книгу Пескову (видео)

27 июля 2021 14:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Книгу "Каждый из нас президент" Мендель подписала лично для пресс-секретаря президента РФ

Юлия Мендель отправила в Россию книгу для Дмитрия Пескова. Коллаж: "Сегодня"

Юлия Мендель отправила в Россию книгу для Дмитрия Пескова. Коллаж: "Сегодня"

Бывший пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель решила отправить свою книгу "Каждый из нас президент" пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

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Видео, на котором Мендель подписывает книгу Пескову, она разместила в Instagram.

"Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу "Каждый из нас президент", как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", - сказала Мендель.

Напомним, Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь периодически выкладывает фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

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Кроме того, журналистка сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению Мендель, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".

Все подробности в спецтеме Книга Мендель

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